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مصادر فلسطينية:صلية صاروخية كبيرة باتجاه الاراضي المحتلة وصافرات الانذار تدوي بالجولان

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

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