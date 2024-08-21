الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال:اكثر من 60 صاروخا اطلقت من لبنان على "كتسرين" ووقوع اصابات

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :