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سلطات الاحتلال تطلب من المستوطنين في كتسرين البقاء في الملاجئ

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

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