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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع حدب يارون بقذائف المدفعية

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

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