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إستشهاد 4 مزارعين فلسطينيين إثر عدوان إسرائيلي على مدينة حمد جنوب القطاع

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

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