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إستشهاد مواطنين بغارات جوية إسرائيلية على بلدتي بيت ليف والوزاني جنوب لبنان

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

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