تعرف علی جرائم و انتهاکات الجيش الأکثر اخلاقية في العالم!

العالم - انقلاب الصورة

فقد کان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يدعي ان جيشه، أکثر جيش التزاماً بالاخلاقيات في العالم. وقد قال عن جيشه انه "الجيش الاکثر اخلاقية في العالم الذي يفعل کل ما في وسعه لتجنب ايذاء المدنيين غيرالمتورطين".

اما مندوب اسرائيل لدی الامم المتحدة جلعاد اردان فقد قال:"الدولة الاکثر اخلاقية في العالم.. اتسمع أيها الممثل الفلسطيني؟!. نحن اليوم طليعة الحضارة".

لکنهم نسوا تصريحات وزیر الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت الذي قال:"قطعنا الکهرباء، والطعام والمياه والوقود جميعها، فنحن نحارب حيوانات علی هيئة بشر ونتصرف وفقاً لذلک".

اما وسائل الاعلام فقد کشفت ان جيش الاحتلال اختطف جثث عشرات الشهداء الفلسطينيين لسرقة اعضائهم؛ ثم قاموا بتفجير المباني وتصوير من أجل التفاخر بهذا العمل واهدائه لقادتهم وحبيباتهم، ثم قاموا بالعبث بالممتلکات الخاصة للفلسطينيين وتصويرها، ثم قانوا بحرق المساعدات الدولية قبل وصولها للنازحين الفلسطينيين.

وقصف الجيش الاسرائيلي الذي يزعمون انه الأکثر اخلاقية المستشفيات والمساجد والمدارس والمواقع الاثرية وجرفت آلياته کثيراً من المقابر.

وفي تصريح لإزرا ياتشين وهو جندي احتياط اسرائيلي، فقد قال:"اذا کان لک جار عربي لاتنتظر حتی يدخل منزلک بل اذهب الی منازلهم واطلق النار عليهم".

وهذه نماذج من الجرائم التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني، اما بالارقام فقد ارتکب جيش الاحتلال منذ السابع من أکتوبر الماضي 3471 مجزرة استشهد خلالها أکثر من 40 ألف فلسطيني. مراکز الايواء التي هرب اليها سکان غزة بحثاً عن الأمان هي الاخری لم تنجو من الاستهداف، حيث استهدف الاحتلال 172 مرکزاً للايواء وقصف 162 مؤسسة صحية، واستهدف 131 سيارة اسعاف.

وبعد تسريب مقطع يثبت اعتداء جنود الاحتلال جنسياً علی أسير فلسطيني، غضب وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من تسريب الفيديو مؤکداً علی ضرورة اجراء تحقيق فوري لمعرفة من سرب الفيديو الذي ألحق أضرار جسيمة بإسرائيل دولياً.

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