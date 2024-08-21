شاهد.. حزب الله يرد على اعتداءات الاحتلال على البقاع

العالم _ خاص بالعالم

ورداً على ‌‏‌‏الاعتداءات على القرى الجنوبية اللبنانية استهدفت المقاومة بمسيرة انقضاضية موقع حدب يارون واصابته بشكل مباشر.

الإسعاف الإسرائيلي تحدث عن إصابة شخص في مستوطنة كاتسرين بالجولان المحتل وأعترفت إذاعة الجيش بسقوط قذائف صاروخية أطلقت من لبنان في المستوطنة مشيرة الى تضرر 4 مبان فيها على الأقل واندلاع حرائق في مواقع عدة وإغلاق عدد من الشوارع والطرق في الجولان.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية ان أكثر من 50 صاروخا اطلقت من لبنان باتجاه الجولان أسفرت عن إصابة عدد من المباني واندلاع حرائق.

وفيما صرح زعيم المعارضة في الكيان الاسرائيلي يائير لابيد إثر رد حزب الله بقصف الجولان أن حكومة نتنياهو خسرت الشمال اعرب مستوطنون ومن أمام المنازل التي تحترق جراء صواريخ حزب الله عن غضبهم من فشل حكومتهم في حماية مستوطنات الشمال والجولان .

وتأتي عمليات المقاومة في لبنان بعد ساعات قليلة على غارات إسرائيلية استهدفت أطراف بلدات النبي شيت وبوداي وسهل سرعين في منطقة البقاع والتي أدت لسقوط شهداء وجرحى مدنيين بينهم 8 أطفال وغارات على بلدات جنوب لبنان وأدت إلى سقوط شهيدين.