الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٨:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد فلسطيني بغارة اسرائيلية على صيدا بجنوب لبنان

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :