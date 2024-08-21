صور قادة النصر وشهداء غزة تزين مواكب حسينية في النجف

العالم _ مراسلون

وتختلف الخدمات التي يقدمها لواء الخدمة الحسينية التي تتركز أهمها على إيواء الزائرين بالتعاون مع أصحاب المنازل بالإضافة الى التوجيه والتوعية الدينية والثقافية التي تتناسب مع اهداف الزيارة الاربعينية.

وعلى طريق الزائرين يوجد مركز ثقافي خاص بلواء الخدمة الحسينية يحتوي على صور شهداء النصر ورجال المقاومة الإسلامية بالإضافة إلى اهم الخطب والتوجيهات من المراجع الدينية وصور الانتهاكات الصهيونية ضد أبناء غزة.

وقال مسؤول المركز الثقافي علي مجيد لقناة العالم: الهدف هو التوعية وايصال صورة بأن الشعب العراقي شعب مقاوم ومثقف وصاحب عقيدة، فهذا المخيم الثقافي هو يعرض صور شهداء الحشد الشعبي وقادة النصر ومراجعنا العظام.

يجسد موكب لواء الخدمة الحسينية ابعادا انسانية وثقافية ودينية تسجل مواقف مشرفة لخدمة الزائرين من خلال توفير احتياجاتهم والتي تهدف الى انجاح الزيارة الاربعينية.