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مصادر لبنانية:سرب من المسيرات الانقضاضية يخترق اجواء الجليل الاعلى من جنوب لبنان تزامنا مع هجوم مركب بالصواريخ الثقيلة

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

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