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مراسل العالم: استشهاد القيادي الفلسطيني خليل المقدح من كتائب شهداء الاقصى في صيدا جنوبي لبنان

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

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