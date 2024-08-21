الاعلام الاسرائيلي اطلاق 50 صاروخ من لبنان

العالم - مراسلون

وأکد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان قوات حزب الله اطلقت أکثر من 50 صاروخ کاتيوشا مستهدفة قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري المحتل وكذلك موقع حدب يارون.

وأوضح مراسل العالم ان الصواريخ اوقعت اصابات مؤکدة في صفوف جيش الاحتلال وأصابت مباني استيطانية تتموضع فيها قوات الاحتلال الاسرائيلي منها في منطقة بلدة كاتسرين.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت بإطلاق نحو 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كاتسرين بالجولان أسفرت عن إصابة مبان عدة.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن عدة مبانٍ أصيبت بقذائف صاروخية في المستوطنة، مشيرة إلى أن 4 قذائف سقطت في المستوطنة وإن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت في مواقع عدة.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخص بشظايا قذيفة في مستوطنة كاتسرين جراء سقوط قذائف أُطلقت من لبنان، كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية "إن الجبهة الداخلية تطالب سكان مستوطنة كاتسرين بعدم مغادرة المناطق الآمنة حتى إشعار آخر".