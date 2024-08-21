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شهيدان بغارات 'إسرائيلية' استهدفت بلدتي بيت ليف والوزاني صباحًا

شهيدان بغارات 'إسرائيلية' استهدفت بلدتي بيت ليف والوزاني صباحًا
الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطن لبناني وشاب سوري في غارات شنها طيران الاحتلال على بلدتي بيت ليف والوزاني صباح اليوم.

العالم - لبنان

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أنّ الغارة الصهيونية التي استهدفت سيارة في بلدة بيت ليف أدت إلى استشهاد مواطن لبناني.

كذلك أدى القصف المعادي على بلدة الوزاني إلى استشهاد شاب سوري.

ويتواصل القصف المتبادل بين المقاومة الإسلامية في لبنان-حزب الله وجيش الاحتلال في وقت تترقب فيه "إسرائيل" ردا على اغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في هجوم صهيوني استهدف مكان وجوده بالضاحية الجنوبية، وكذلك ردا من إيران ومحور المقاومة على جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

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