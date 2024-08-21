الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٨:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل اعلام عبرية: انفجار مسيرة في منطقة عميعاد في الجليل الاعلى

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :