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حزب الله يعلن استهداف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز فرقة الجليل في عميعاد باسراب من المسيرات

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

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