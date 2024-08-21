استهداف "مصطفى حافظ".. مجزرة رقم 9 للاحتلال بمراكز الايواء في غزة

العالم _ خاص بالعالم

مجزرتان جديدتان اركتبها جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتهما العشرات غالبيتهم من النساء والاطفال الاولى في دير البلح وسط القطاع و الثانية في مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي اكثر من 700 نازح في مدينة غزة وهي المجزرة التاسعة التي يرتكبها جيش الاحتلال في استهداف مراكز ايواء النازحين في الفترة الاخيرة بحسب الدفاع المدني وذلك بالتزامن مع تواجد وزير الخارجية الاميركي في الاراضي المحتلة ما يبرهن تواطيء الولايات المتحدة مع الاحتلال ومشاطرته في ارتكاب المجازر.

حركة حماس في بيان لها دعت محكمة الجنايات الدولية الى توثيق المجزرة و اتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين محملة الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر.

اما المديرالعام للاعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة فقد شدد على تعمد الاحتلال في استهداف النازحين و الاطفال و الفئات الهشة باستهدافه مراكز الايواء.

وعقب المجرزرتين كثف الاحتلال قصفه على مناطق متفرقة من القطاع حيث استشهد عدد من الفلسطينيين غالبيتهم lمن النساء و الاطفال واصيب اخرون في غارة على شقة سكنية في منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمالي القطاع كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

على ضوء هذه التطورات حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأعمال العدائية الإسرائيلية المتواصلة وأوامر الإخلاء المتكررة تقيد عمليات إيصال المعونات الإغاثية في القطاع.

وقال ستيفان دوجاريك الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة: تضمين تل أبيب أجزاء من طريق صلاح الدين وهو ممر حيوي للبعثات الإنسانية في أوامر الإخلاء الأخيرة يجعل من المستحيل تقريباً على عمال الإغاثة التحرك على طول هذا الطريق الرئيسي.

ميدانيا أعلنت كتائب القسام، استهداف قوات إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة 'تي بي جي' في حي تل السلطان غربي مدينة رفح. كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اطلاق قذائف الهاون على تجمع لآليات جيش الاحتلال وجنوده بمنطقة القرارة، شمال شرق مدينة خان يونس.

في السياق ذاته اعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية المتوغلة في منطقة القرارة.