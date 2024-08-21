إيران، البرلمان يمنح الثقة لحكومة بزشكيان.. التصعيد في البحر الأحمر

العالم - بانوراما

حيث ناقش البرلمان برنامج الحكومة والوزراء الذي يبلغ عددهم19 وزيرا وصوت عليهم بشكل رسمي، وسميت حكومة بزشكيان بحكومة الوفاق الوطني.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تعرض ناقلة للمنتجات النفطية لهجوم بثلاثة مقذوفات أطلقها قاربان صغيران في البحر الأحمر قبالة السواحل الغربية لليمن.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة أبلغت عن اقتراب زورقين صغيرين منها على متنهما نحو خمسة عشر مسلحا، وتم تبادل إطلاق النار لفترة وجيزة على بعد سبعة وسبعين ميلا بحريا الى الغرب من ميناء الحديدة اليمني.

واضافت الهيئة أن السفينة فقدت السيطرة على الدفة، دون أن ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى بين أفراد الطاقم. الى ذلك شن طيران العدوان الامريكي البريطاني غارات جديدة على مناطق في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة جنوب غرب اليمن.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.