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المقاومة اللبنانية تعلن عن رصد دبابة ميركافا واستهدافها بإصابة مباشرة

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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