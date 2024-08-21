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7 شهداء بقصف للاحتلال على خيام النازحين في بني سهيلا بخانيونس جنوبي القطاع

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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