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تجدد قصف الاحتلال على مدرسة صلاح الدين غربي مدينة غزة

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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