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الاعلام العبري: انفجار طائرة مسيرة في "كيبوتس عميعاد" دون تفعيل صفارات الانذار

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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