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أنباء عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا جنوبي مدينة عدن اليمنية

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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