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13 شهيدا وعشرات الإصابات باستهداف الاحتلال مناطق شرقي خانيونس

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

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