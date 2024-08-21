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طيران الاحتلال يشن غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة كفركلا بجنوب لبنان

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

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