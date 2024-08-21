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رئيس الوزراء الإيرلندي:"إسرائيل" تخوض حربا ضد الأطفال وليست ضد حماس

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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