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رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس: يجب إجراء مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي و"إسرائيل"

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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