شاهد المعاناة في دير البلح بسبب الاكتظاظ وتواصل النزوح

العالم - خاص بالعالم

ويقول مراسلنا إن مدينة دير البلح المدينة الاكثر اكتظاظا بالناس وبالنازحين الفلسطينيين والاصغر مساحة، جيش الاحتلال الاسرائيلي دفع الناس للنزوح الى هذه المنطقة بإعتبارها منطقة آمنة ولكن هي اكثر المناطق التي تتعرض للغارات الجوية والقصف المدفعي.

واضاف الزميل محمد البلبيسي: خلال الايام الماضية جيش الاحتلال الاسرائيلي دفع سكان مناطق شرق دير البلح الى النزوح الى المناطق الغربية واليوم يصدر اوامر جديدة بالاخلاء من مناطق وسط وجنوب مدينة دير البلح بالاخلاء الى هذه النقطة.

وتابع: هذه المنطقة باتت ممتلئة بالناس ومكتظة بالنازحين الفلسطينيين، الآلاف العائلات الفلسطينية والآلاف من الخيام ممتلئة بالعائلات، وكل عائلة لديها قصة وحكاية.. وهذا المكان يفتقر لمصادر المياه الصالحة للشرب وللاستخدام البشري، بالاضافة الى عدم وجود مؤسسات دولية تدعم هؤلاء الناس في ظل استمرار الحرب وقتل اكبر عدد ممكن من المدنيين.

وقال أحد النازحين الفلسطينيين لمراسل قناة العالم: الاكتظاظ السكاني في دير البلح ادى الى فقدان امور كثيرة ابرزها فقدان الماء والخيم والناس لا تجد مكانا للنوم، الناس في الشوارع، الناس لا تعرف اين تذهب واصبحت تنزح من مكان الى آخر، وقبل ايام الاحتلال قصف الناس وهم في وسط السوق وادى الى استشهاد عدد من المدنيين.

وقال آخر لمراسلنا: الناس التي نزحت بقت في الشوارع هنا، الشوارع اصبحت مزدحمة لانهم وضعوا الخيم في وسط الشوارع، كل غزة اصبحت في الشارع...

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