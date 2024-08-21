الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٢:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

4 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :