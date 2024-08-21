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هذا البلد يشحن غدا 30 ألف طن من الوقود الى لبنان

هذا البلد يشحن غدا 30 ألف طن من الوقود الى لبنان
الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مجمع  "سوناطراك" في الجزائر أنه شرع بشحن أول حمولة من مادة الفيول إلى لبنان، اللازمة لتوليد الكهرباء،  وذلك تطبيقاً لأوامر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون. 

العالم - لبنان

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن "المبادرة تأتي لتدعيم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر ولبنان" وفق ما أورد البيان.

وتقدّر الشحنة، التي تم تجهيزها في ميناء سكيكدة البترولي، وفق البيان، بنحو 30 ألف طن من مادة الفيول كمرحلة أولى".

وأوضح البيان أن شحنة الفيول "ستُشحن إلى لبنان عبر ناقلة الفيول إينيكر"، التابعة لمجمع "سوناطراك" والتي ستنطلق يوم غد الخميس باتجاه لبنان.

وأشار البيان إلى أن هذه "العملية تهدف إلى الوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف الصعبة، من خلال تزويده بشكل فوري بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".

يذكر أن محطات توليد الطاقة في لبنان أعلنت الأسبوع الفائت توقفها عن العمل بسبب نفاد مادة الفيول أويل اللازمة لتشغيل المولدات، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن كل المناطق اللبنانية.

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