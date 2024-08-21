الاحتلال ينشر فيديو لاغتيال قيادي فلسطيني في لبنان

العالم _ الاحتلال

وقالت الناطقة باسم جيش الاحتلال، الكابتن إيلا، في تدوينة لها على منصة "إكس" إنه: "وبالتنسيق المشترك بين (جهاز الأمن العام ) الشاباك والاستخبارات العسكرية، نفذت طائرة تابعة لسلاح الجو هجوما في منطقة صيدا بجنوب لبنان، مستهدفة خليل حسين خليل المقداح".

هذا وزفت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، شهيدها القائد خليل المقدح الذي ارتقى شهيدًا في عملية اغتيال صهيونية استهدفته في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وقالت شهداء الأقصى في بيان اليوم الاربعاء، إن "طائرات الغدر الصهيونية اغتالت القائد خليل المقدح أثناء قيامه بواجبه النضالي ضمن معركة طوفان الأقصى"، مشيدة بالدور المركزي للشهيد في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال معركة طوفان الأقصى، ودوره الكبير في دعم خلايا المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة في الضفة الباسلة.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى أنها ستبقى ثابتة على درب الثورة والمقاومة حتى التحرير والعودة.