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الدفاع المدني الفلسطيني: مجازر تحدث الان بحق النازحين في مواصي القرارة

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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