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مصادر فلسطينية: نحو 40 شهيدا اثر قصف الاحتلال على القطاع منذ الصباح

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

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