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الدفاع المدني بغزة: مجازر تحدث الان بحق النازحين بمناطق مواصي القرارة بخانيونس

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

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