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مفوض الأونروا: غزة لم تعد مكانا آمنا للأطفال بعد الآن وهم ضحايا هذه الحرب

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

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