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'تل أبيب' تشهد تظاهرات لإعادة الأسرى المتبقين أحياء

'تل أبيب' تشهد تظاهرات لإعادة الأسرى المتبقين أحياء
الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

نظم مئات المتظاهرين مع أهالي الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، مسيرات في” تل أبيب” في الداخل المحتل، تطالب بالتوصل إلى اتفاق فوري مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى.

العالم - الاحتلال

وأقدم المشاركون في التظاهرة على قطع عدد من الطرق في ” تل ابيب ” معتبرين أن كل يوم يوم يمر هو بمثابة عقوبة اعدام لهم، لأنهم قد يفتقدون فيه أحد الأسرى.

كما نظمت تظاهرة مماثلة في القدس المحتلة، للمطالبة بالاسراع بابرام صفقة الأسرى، واجراء انتخابات مبكرة. وافيد أنّ شرطة الاحتلال، اعتقلت اثنين من المتظاهرين.

وجرت التظاهرات على خلفية انتشال جثث الأسرى الستة، خلال عملية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقد طالبت الهيئات الناطقة باسم اهالي الأسرى، “القيام بالتزامها الاخلاقي تجاه الأسرى”، مشيرة الى أنّ العودة الفورية لجميع المختطفين البالغ عددهم 109، غير ممكنة إلا من خلال صفقة التبادل.

وفي وقت من المنتظر أن تعقد فيه جولة تفاوضية جديدة في العاصمة المصرية القاهرة هذا الأسبوع عقب جولة سابقة الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، لا زال نتنياهو متعنتاً ومتمسكاً بشروطه نفسها، مما ينذر بانتهاء الجولة دون تحقيق أي تقدم جدي، وبالتالي فشل أي عملية تبادل للأسرى.

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