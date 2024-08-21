الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مدفعية الاحتلال تستهدف بلدة عيترون جنوبي لبنان

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :