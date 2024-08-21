شاهد/38 شهيدًا بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة

العالم _ فلسطين

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إنّ 4 شهداء ارتقوا و18 جريحا في مجزرة إسرائيلية جديدة في مدرسة صلاح الدين.

صلاح الدين

وأكد الدفاع المدني بغزة في تصريح ارتقاء 7 شهداء منهم طفلان و 5 نساء في قصف صهيوني استهدف خيام للنازحين في بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس.

واستشهد 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، الأربعاء، بغارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في “مجمع ناصر الطبي” بوصول 13 شهيداً وعشرات الإصابات إلى المجمع في عدة غارات إسرائيلية طالت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

مجمع ناصر الطبي

من بين إجمالي الشهداء “7 منهم طفلان و5 نساء استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة الزنة ببلدة بني سهيلا شرق خان يونس”، وفق قول مسعفين.

أما الـ6 المتبقين فقد استشهدوا في غارات إسرائيلية متفرقة على المناطق الشرقية استهدفت تجمعاً للمواطنين ومنازل وأراضٍ، بحسب المصدر ذاته.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي لمناطق مختلفة من قطاع غزة، ما يسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى.

وبدعم أمريكي يشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدوانا على غزة خلف أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.