رئيس استخبارات جيش الإحتلال: سأحمل مرارة 7 أكتوبر طيلة حياتي

العالم - الاحتلال

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، تابع حاليفا قوله: “لم ننجح في مهمتنا في السابع من أكتوبر بتوفير إنذار للحرب”، مضيفا: إن استقالتي من منصبي هي تحقيق لتحمل المسؤولية المتوقعة.

وأعلن حاليفا تحمله المسؤولية الكاملة لفشل (أمان) في أحداث السابع من أكتوبر، لافتا إلى أن “توسع المعركة ما زال قائما وهذا يتطلب جيشا وشعبة استخبارات قويين”.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أنه “يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية لمعرفة أسباب وقوع الحرب والتأكد أن ما حصل لن يتكرر”.

وكانت إذاعة جيش الإحتلال أفادت بإنهاء رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا مهامه اليوم الأربعاء، بعد 4 أشهر من إعلان استقالته من منصبه.

ويعد هاليفا من أول الشخصيات العسكرية الإسرائيلية التي أعلنت عن استقالتها من منصبها على خلفية إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى).

وحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، كان من المفترض أن تتم مراسم التبادل وإنهاء منصب هاليفا بعد أيام قليلة من اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، لكن بسبب رفع الحالة الأمنية تقرر تأجيل المراسيم.

ومن المفترض أن يتسلم اللواء شلومي بندر منصب رئيس شعبة الاستخبارات الجديد بعد أن شغل منصب قائد شعبة العمليات.