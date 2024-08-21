شقيق القيادي الشهيد خليل المقدح يتوعد برد المقاومة داخل الاراضي المحتلة

العالم - خاص بالعالم

واغارت طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني صباح اليوم على سيارة في "حي الفيلات" في مدينة صيدا جنوبي لبنان مستهدفة خليل المقدح القيادي في كتائب شهداء الأقصى وهي العملية الاولى لإستهداف قيادي في الجناح العسكري لحركة فتح، منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محفوظ منور، لقناة العالم: الإستهداف الذي حصل اليوم في مدينة صيدا وطال الشهيد خليل المقدح وهو المعروف بإنتمائه لحركة فتح، وهو قائد من قادة كتائب الاقصى، وهذا الاستهداف يأتي في سياق استهداف كل فصائل وقوى المقاومة، وكتائب الاقصى اليوم هي حاضرة في الميدان وفي الضفة الغربية بقوة وفي قطاع غزة، وبالتالي كتائب الاقصى كباقي الاجنحة العسكرية لفصائل المقاومة هي شريكة في صد العدوان على غزة وشريكة في صد العدوان ومواجهة الاحتلال في الضفة الغربية.

خليل المقدح هو شقيق القيادي الفلسطيني في حركة فتح، منير المقدح، وقد أعلن منير في تصريح إعلامي ردا على إستشهاد شقيقه أن خليل كان مسؤولا عن إمداد المقاومة في الداخل الفلسطيني، مهددا بالرد على استشهاده، داخل الأراضي المحتلة.

وقد شهد لبنان خلال اليومين الماضيين تصعيدا إسرائيليا إستهدف فيها العدو مناطق في البقاع على بعد 80 كيلومترا من الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ورد حزب الله على هذه الإعتداءات باستهداف الثكنات العسكرية في الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل.