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الاعلام العبري: اكثر من 180 صاروخا اطلقت من لبنان تجاه اراضي الشمال والجولان خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

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