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الهلال الاحمر الفلسطيني: اصابتان جراء مواجهات مع جنود الاحتلال بمخيم بلاطة بنابلس

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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