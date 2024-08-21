الاحتلال يخنق 1.7 مليون مدني في 10% من مساحة قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

المشهد نفسه في قطاع غزة منذ اكثر من 10 اشهر.. وزارة الصحة الفلسطينية قالت ان جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد المدنيين خلال الساعات الاربعة والعشرين الماضية وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و124 جريحا، فيما لا يزال هناك الكثير من المفقودين تحت الانقاض سقطوا خلال مجازر الاحتلال الاخيرة.

واوضحت الوزارة ان جيش الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

واستهدفت غارات الاحتلال وقصفه المدفعي مناطق الوسط وجنوب القطاع، خصوصا النصيرات وخانيونس.

مكتب الاعلام الحكومي في غزة، أكد أن الاحتلال يمعن في خنق مليون و700 ألف مدني فلسطيني وحشرهم في مساحة ضيقة لا تتجاوز عشر مساحة القطاع. وحمل الاحتلال والإدارة الاميركية المسؤولية عن التداعيات الكارثية لجريمة التهجير القسري وإجبار المدنيين على النزوح.

وناشد المكتب بضرورة إنشاء مستشفيات ميدانية، لافتا الى انه لدى جيش الاحتلال خطة لتصفية وإبادة الشعب الفلسطيني، ويتعمد تجويع المدنيين ومنع إدخال البضائع والمساعدات اليهم.

المقاومة الفلسطينية واصلت ردها على جرائم الاحتلال وكبدت جنوده خسائر كبيرة، حيث استهدفت كتائب القسام دبابة اسرائيلية من نوع ميركفاه بقذيفة الياسين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما قام مقاوموها بتفجير عين نفق فخخت مسبقا بعبوة في قوة اسرائيلية تقدمت للمكان وإيقاعهم بين قتيل وجريح غرب منطقة الحاووزين شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.