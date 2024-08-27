آية الله خامنئي: إيران قادرة على التأثير في المنطقة والعالم، ولها عمق إستراتيجي.. الحكومة الاسرائيلية تقرر تمويل إقتحامات المسجد الأقصى

العالم - بانوراما

ولدى استقباله الرئيس مسعود بزشكيان وأعضاء حكومته في أول لقاء بعد تسلم مناصبهم، قال آية الله خامنئي إن ايران تعرف اليوم بتطورها العسكري وقوتها الإقليمية وعمقها الاستراتيجي، وأضاف أن على الحكومة ألا تعقد الآمال على العدو، ولا تنتظر موافقته على برامج البلاد.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستمول لأول مرة اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، وسط استمرار التنديد بتلويح بن غفير ببناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى.



وقالت الهيئة في تقرير لها، إنه ولأول مرة، ومن خلال وزارة التراث، ستقوم الدولة بتمويل جولات إرشادية في الحرم القدسي الشريف او ما يسمى جبل الهيكل.

وأضافت انه سيتم تخصيص نحو خمسمئة وخمسة واربعين ألف دولار للمشروع من ميزانية مكتب وزارة التراث، ومن المتوقع أن تبدأ الجولات الإرشادية للمستوطنين في الأسابيع المقبلة.

وقالت الهيئة إن وزارة التراث تواصلت مع مكتب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، للحصول على موافقة الشرطة على إقامة جولات المستوطنين بالحرم القدسي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.