كاميرا العالم ترصد إقتحام ترسانة الإحتلال لمخيم طولكرم بالضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

قتل وحصارٌ وتدمير في مخيمات شمال الضفة الغربية، بهدف تحييد الحاضنة الشعبية للمقاومين، والقضاء على الكتائب المسلحة داخل هذه المخيمات.

وقال الناشط الوطني خيري حنون:"هذه الجرائم التي يقوم بها الإحتلال ضد شعبنا من أجل ان يرهب شعبنا ومن أجل أن يستسلم شعبنا ومن اجل ان يرفع الراية البيضاء شعبنا، لكن نقول لهذا الاحتلال:"76 عاما أيها الاحتلال وانت تقتل وتشرد وتسجن وتهتك لكن الشعب الفلسطيني باق بأرضه".

شهداء وإصابات داخل المخيم وتدمير منازل، وتحريف شوارع في احياء عديدة من المخيم.

إلى الشرق من مخيم طولكرم، وصلنا إلى ضاحية اكتابا، منزل حديث البناء حاصره جيش الاحتلال واستهدفوا مركبة صاحب المنزل بقذائف انيرجا بحجة وجود أحد المقاومين فيه.

وقال احمد الجندي صاحب المنزل مستهدف من قبل الاحتلال: بعد 40 دقيقة اطلق الرصاص ودخل جنود الاحتلال للتأكد، واخرجنا الى خارج المنزل وجاؤوا ليفتشوا المنزل وعندما تاكدوا انه لا يوجد اي شيء في منزلنا وانه لا يوجد مشكله بالنسبه لي وخرج بعد ان اخرج من المنزل كل شيء.. وانا احترت لا استطيع عمل شيء أو التفوه بكلمة..".

تصعيدٌ متواصل في الضفة الغربية، وتركيز على المخيمات التي تنشط فيها الكتائب المسلحة، من المستويين العسكري والسياسي للاحتلال، ورغم هذا لا يزال علم فلسطين مرفوعاً بين ترسانة الاحتلال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...