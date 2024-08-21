نتنياهو ينفي الموافقة على انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا

العالم-الاحتلال

وجاء في البيان أن "تقرير القناة 11 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء نتنياهو وافق على أن تسحب إسرائيل قواتها من محور فيلادلفيا غير صحيح".

وقال مكتب رئيس الوزراء إن "إسرائيل ستصر على تحقيق جميع أهداف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك ألا تشكل غزة مرة أخرى تهديدا لأمن إسرائيل". مشيرا إلى أنه "لتحقيق ذلك، من الضروري ضمان أمن الحدود الجنوبية".

ومن جهته، أكد مصدر مصري رفيع المستوى الاثنين الماضي أن لا صحة شكلا وموضوعا لما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا. مشددا على أن "مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا".

فيما أصدرت حركة "حماس" بيانا مساء الأحد الماضي، حملت فيه نتنياهو "المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء" وتعطيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.