البيت الأبيض: بايدن أكد لنتانياهو الضرورة الملحة للتوصل لاتفاق بشأن غزة

العالم-الامريكيتان

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض إميلي سيمونز في منشور عبر منصة "إكس":" بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة التوترات الإقليمية".

وأوضحت أن هذه المكالمة تأتي في إطار التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تسعى الولايات المتحدة للعب دور الوسيط لتهدئة الأوضاع.

ووفقا للمتحدثة، انضمت المرشحة الرئاسية الديمقراطية ونائبة بايدن الحالية كامالا هاريس إلى المكالمة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح الثلاثاء بأن حركة حماس "تتراجع عن خطة الهدنة المطروحة مع إسرائيل" الرامية للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة ووقف القتال المستمر منذ أكثر من 10 أشهر في القطاع.

وقال بايدن ردا على أسئلة صحفيين في مطار شيكاغو بعد إلقائه كلمة خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي إن "التسوية المقترحة ما زالت مطروحة، لكن لا يمكن التكهن بأي شيء".

وأضاف: "إسرائيل تقول إن بإمكانها التوصل إلى نتيجة.. حماس تتراجع الآن".