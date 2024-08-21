تفجير عدد كبير من العبوات الناسفة بآليات إسرائيلية في مخيم طولكرم

العالم-فلسطين

وأكدت كتائب القسام (كتيبة طولكرم) أن عناصرها فجروا عددا من العبوات الناسفة في آليات إسرائيلية بمحيط المخيم.

وأكدت الكتائب أن اشتباكات تدور "مع قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم طولكرم ويستهدفونها بالعبوات الناسفة في محاور التوغل".

وأكد شهود عيان احتراق جرافة عسكرية في المخيم بعد استهدافها بعبوات ناسفة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية إصابة جندي إسرائيلي خلال تصدي مقاتلين للقوات الإسرائيلية.

بدورها، اعلنت كتائب كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها استهدفوا "قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمدينة ومخيم طولكرم، في محور المقاطعة وبالقرب من ديوان الجلاد بوابل كثيف من الرصاص والعبوات الناسفة".

وأكدت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن عناصرها "يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة و مخيم طولكرم بصليات كثيفه من الرصاص والعبوات الناسفة".

وقامت القوات الإسرائيلية بمحاصرة مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.