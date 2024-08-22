تفجير نتنياهو للعملية التفاوضية وتداعيات إعلان فشلها

العالم – مع الحدث

ما حقيقة رفض تصريحاته لعدم قبوله لأي مقترح يتضمن إنهاء الحرب أو الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا؟

لماذا يتهم بايدن حماس أنها تراجعت عن موافقتها على مقترحه، وهو غير صحيح بشهادة الوسطين العربيين، وأنه سيواصل الضغط للصفقة؟

هل هناك من جدوى لجولة جديدة في القاهرة ومن سيعلن فشل العملية التفاوضية بما لها من تداعيات كبرى على كل المنطقة؟

وتستضيف الحلقة في الاستوديو ببيروت القيادي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين د.سهيل الناطور، ومن رام الله الناشطة السياسية د.آمال وهدان.

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