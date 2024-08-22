طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على عدة مناطق جنوب لبنان

العالم - لبنان

وشملت الغارات المتزامنة التي نفذتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على جنوب لبنان بلدات الخيام، محيبيب، كفرشوبا، عيتا الشعب، راميا، كوثرية السياد، كفركلا، وادي العزية أطراف بلدة زبقين.

وحلق الطيران الحربي الصهيوني في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت على مستوى متوسط فجر اليوم الخميس.

وكانت صافرات الانذار قد دوت في مراكز قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” في جنوب لبنان قبيل شن الغارات الإسرائيلية. ولكن تبين لاحقا أنها بسبب مناورة أجرتها قوات اليونيفيل بالمراكز.

ونفذت المقاومة الإسلامية في لبنان _ حزب الله، مساء الأربعاء، هجمات على مواقع عسكرية للاحتلال الصهيوني في الجولان السوري المحتل وقبالة الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية العنيفة على بلدات في جنوب لبنان.



وقال حزب الله، إن مقاتليه استهدفوا "قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري المحتل برشقات من صاروخ ‏كاتيوشا"، موضحا أن العملية جاءت ردا على "اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع"